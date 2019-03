Les Coyotes sont sur une lancée et sont à un point d'une place en séries éliminatoires

Sans trop faire de bruit, les Coyotes de l’Arizona se sont placés en position plus avantageuse dans la course aux séries éliminatoires de l’Association de l’Ouest, leurs six victoires consécutives les laissant à un point du dernier laissez-passer des équipes repêchées.

En disposant des Red Wings de Detroit au compte de 3 à 1, samedi, la troupe de l’entraîneur-chef Rick Tocchet a porté à 69 son total de points de la saison. Sa séquence de triomphes est la plus longue en cours dans la Ligue nationale, sauf qu’il en faudra beaucoup plus pour atteindre l’objectif.

N’empêche que les derniers jours ont redonné espoir aux Coyotes.

«Ça procure de bonnes sensations, mais ce n’est pas encore la récompense ultime, a commenté l’attaquant Vincent Hinostroza à la chaîne radiophonique Arizona Sports 98,7 FM. Personnellement, je ne regarde pas les classements. Je souhaite seulement continuer à bien jouer. Je sais où nous sommes, la bataille est serrée. Plus nous allons penser à ce que les autres clubs font, moins nous serons concentrés sur nous-mêmes. Il importe pour nous de maintenir le rythme et espérons qu’à la fin, nous serons là.»

Kuemper surprend

Pourtant, les Coyotes semblaient en grande difficulté à cause de la blessure du gardien Antti Raanta, sur la touche pour une période prolongée en raison d’un problème au genou. Cependant, Darcy Kuemper a pris la relève avec brio devant le filet, lui qui compte 20 victoires cette saison. Son taux d’efficacité depuis le 1er janvier est de ,926.

«Les performances des gardiens et la défense est le cœur de notre formation, a mentionné Tocchet. Depuis qu’il assume son rôle [de partant], Kuemper est un gars différent et je l’avais dit il y a deux mois. Il sait que le filet lui appartient.»

«Durant huit ans, il a été un substitut. Donc, il jouait parfois et ne savait pas toujours quand. Maintenant, il se doute qu’il sera en action neuf fois sur 10. Il a amené son jeu à un niveau différent et il accomplit du bon travail.»

Aussi, le gardien de l’équipe croit que la constance est la clé pour connaître du succès à ce stade de la saison.

«Nous devons nous présenter chaque soir et faire le boulot. Les matchs restent à un rythme élevé; il n’y a pas de hauts et de bas sur ce plan. On doit miser sur des performances régulières et c’est pour cela qu’on gagne», a-t-il résumé.