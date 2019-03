À peine arrivé au pouvoir, le gouvernement Legault a annoncé en grande pompe sa mise à jour économique, une opération séduction qui a coûté près de 33 000 $ aux contribuables. Cette pratique était vivement dénoncée par la CAQ par le passé. Dans l’opposition, l’actuel ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, déplorait les conférences de presse à grand déploiement du gouvernement Couillard, dont un événement de 28 000 $ de Sébastien Proulx. « Le ministre [de l’Éducation Sébastien] Proulx et les libéraux sont des dépensiers compulsifs de fonds publics, pour paraître et bien paraître. Plus de 28 000 $ pour le dernier “show” de boucane du ministre sur la stratégie numérique, c’est tout à fait inacceptable », disait M. Roberge.