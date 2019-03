MarieChantal Chassé admet qu'elle manquait d'expérience en politique

MarieChantal Chassé reconnaît qu’elle manquait d’expérience politique lors de sa nomination comme ministre de l’Environnement, le talon d’Achille du gouvernement Legault, estime-t-elle.

Dans une entrevue exclusive à TVA Nouvelles, la première depuis qu’elle a été exclue du cabinet de François Legault le 8 janvier dernier, Mme Chassé est revenue sur sa difficile expérience ministérielle, dans l’espoir de tourner la page.

«J’ai besoin de fermer la boucle sur cette portion de relation qu’on a entamée le 18 octobre, pour pouvoir ouvrir un nouveau pan sur ma vie politique», a-t-elle confié au journaliste Alain Laforest.

Avec le recul, la députée de Châteauguay n’est pas surprise de s’être retrouvée au centre d’une telle tempête médiatique, compte tenu des circonstances.

«Si j’avais été les médias ou les partis de l’opposition [...], je me dirais que s’il y avait un clou sur lequel taper d’ici Noël [2018], ce serait l’environnement. Moi, je me suis retrouvée à la tête de l’environnement, sans expérience en environnement et sans expérience en politique. J’étais probablement une proie facile», a-t-elle concédé.

D’autant plus que, de son propre aveu, «l’environnement était l’angle mort de la CAQ; je ne suis pas la seule à le penser».

Famille

Malgré la tempête médiatique qui l’a emportée, l’ex-ministre continue de croire qu’elle a eu du courage lorsqu’elle s’est présentée devant les médias, au jour 5 de sa nomination comme ministre. Une mêlée de presse qui a pris une tournure surréaliste tellement les réponses offertes étaient déconnectées des questions posées.

«Aujourd’hui, malgré toutes les répercussions, je suis encore fière de l’audace que j’ai eue», a dit celle qui assure avoir été «bien préparée dans les circonstances».

Mais elle avoue avoir été surprise par l’ampleur des conséquences de ce fameux impromptu de presse.

«Un moment donné, tu te demandes: "Coudonc j’ai tu tué quelqu’un. Est-ce que j’ai été prise en état d’ébriété et je n’étais pas au courant?"»

Si elle a été capable d’encaisser la critique, c’est davantage l’impact sur ses filles de 18, 21 et 24 ans qu’elle a trouvé difficile à supporter.

«Elles se faisaient interpeller par leurs collègues et elles avaient les conséquences de ma non-performance, et ça, ça m’attristait. [...] Elles étaient, elles, vraiment victimes de la situation», a-t-elle expliqué.

Mêlée de presse

Elle assure avoir toujours du mal à comprendre comment fonctionne la mêlée de presse, si indispensable dans les communications d’une ministre. C’est d’ailleurs pour ses difficultés de communication avec les médias que François Legault avait exclu la ministre Chassé de son cabinet.

«Quand je suis allée [donner une mêlée de presse] la première fois, c’est comme si on me disait: "Viens dans l’eau, c’est le fun". Je saute dans l’eau: c’est frette. C’est vraiment frette. J’ai un choc. Aujourd’hui, je vous l’avoue: j’espère arriver à démystifier la bête.»

Ce qu’elle a dit: