Sur la pochette rose de son premier album, il posait maquillé en femme. Son second mélange la variété française, la pop et le rock au hip-hop. Les clichés du rap, Antoine Valentinelli, alias Lomepal, n’en a rien à foutre.

Bien sûr, il a eu quelques commentaires haineux, surtout quand son premier album, Flip, est paru. «Mais c’était quoi, comparé au succès de cet album et à tous les gens qui aimaient cette pochette et la comprenaient», lance Lomepal au bout du fil.

Le rappeur de 27 ans refuse toutefois de jouer au gars qui brise des barrières.

«À notre époque, il y a pas mal de gens qui ont ouvert des portes, surtout les artistes américains. Ils se sont permis de faire des choses très décomplexées.»

«Avec cette pochette, précise-t-il en revenant à son premier album, mon but n’était pas de choquer. D’être en femme pour être en femme. Je voulais montrer une partie de moi qui se cherche.»

Succès

Celui qui a d’abord été – et qui demeure – un mordu de skateboard avant de devenir un artiste n’a sûrement pas raté son coup. Flip a été certifié double platine, et Jeannine, son nouvel album baptisé en l’honneur de sa grand-maman et paru en décembre, cartonne presque tout autant.

Pour Jeannine, Lomepal dit avoir fait table rase pour repartir sur de nouvelles bases. Malgré la tentation, il n’est pas question de copier la recette de Flip.

Il en résulte un disque plus intime – «J’ai mis beaucoup de mes histoires» – et musicalement plus varié. Au point où il se distancie du rap. «J’aime pas le mot artiste parce que ça fait prétentieux, mais je me vois maintenant comme quelqu’un qui fait des chansons. J’utilise l’héritage du rap, qui m’a apporté beaucoup de bonnes choses, dont ma manière d’écrire et de rimer, mais aujourd’hui, je ne peux pas dire que je suis un rappeur.»

► Lomepal montera sur la scène de l’Impérial Bell de Québec, le 7 mars. Le lendemain, il sera au MTelus, à Montréal.