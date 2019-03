«Si tu veux pas te faire plaquer, joue pas au football. Si tu veux pas de pression, va pas en politique» - Me Jean-Paul Boily

«Convaincre, ce n’est pas corrompre» et la politique n’est pas faite pour ceux qui ont peur de la pression, a exprimé Me Jean-Paul Boily à l’émission J’appelle mon avocat sur QUB radio.

«Si tu veux pas te faire plaquer, joue pas au football. Si tu veux pas de pression, va pas en politique», a-t-il lancé au micro de Me François-David Bernier.

Le témoignage de l’ancienne ministre au cœur de l’affaire SNC-Lavalin, Jody Wilson-Raybould, a ébranlé Ottawa mercredi et Me Boily s’est indigné de cette tempête «injustifiée».

L’avocat a tenu à souligné le ridicule de l’affaire à l’aide d’exemples concrets: «Si demain matin SNC-Lavalin ferme parce qu’il y aurait eu de la corruption, c’est un peu comme dire "s’il y a un sous-ministre ou un haut fonctionnaire du ministère des Transports qui se fait prendre à avoir fait quelque chose d’illégal, on va fermer les routes, on va fermer le ministère des Transports, on va fermer le gouvernement"», a-t-il ironisé.

En ce qui concerne la réplique des conservateurs qui sont allés jusqu’à demander la tête de Justin Trudeau, Me Boily, n’a pas mâché ses mots, affirmant qu’Andrew Scheer avait «manqué une bonne occasion de se fermer la boîte».

«On est dans un vrai vaudeville, s’est indigné l’avocat. C’est de prendre les gens pour des imbéciles.» Comparant le Canada aux États-Unis, il a avancé que les escroqueries politiques de nos voisins américains étaient beaucoup plus graves que ce qui se passe ici.

«Ici, quelqu’un a essayé de convaincre - comme tous les avocats le font tous les jours - la ministre de la Justice d’utiliser une partie d’une loi pour sauver au fleuron québécois et canadien, a-t-il vulgarisé. Et là on dit qu’il faudrait que le premier ministre démissionne. Il faut que le ridicule arrête de mener ce dossier-là!»