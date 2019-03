Suis-je égoïste?

Notre fils et sa conjointe poursuivent une idée fixe. Comme leur logement pour quatre, puisqu’ils ont deux enfants, leur coûte trop cher, que l’argent déboursé ne rapporte qu’au propriétaire, ils souhaiteraient acheter une petite maison de banlieue afin d’investir pour eux-mêmes. Le problème c’est qu’il leur manque un bon 15,000 $ pour le faire. Mon mari pense à leur offrir cette somme, car, me dit-il, aussi bien leur donner cette part d’héritage de leur vivant.

Moi, ça m’insécurise de voir tout cet argent s’envoler comme ça. Nous sommes tous les deux à la retraite et nous dépensons notre argent avec parcimonie au cas où il nous arriverait un malheur. Comment être certain qu’on ne prend pas un trop gros risque ?

Anonyme

Avant de vous engager plus avant dans ce don généreux à vos proches, je vous recommanderais de rencontrer votre planificateur financier ou, à défaut, le responsable de vos comptes à la banque. C’est en évaluant l’ensemble de vos avoirs, votre espérance de vie à chacun, et le coussin que vous avez pour faire face aux imprévues que la réponse viendra. Avec une évaluation chiffrée de vos possessions et de vos besoins, il sera plus facile de prendre une décision éclairée.