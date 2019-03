Pour son nouveau spectacle, Vérités et conséquences, Louis T a accepté d’embrasser pleinement le terme « infodivertissement ». L’artiste de 36 ans, conscient qu’une partie du public le voit comme « un humoriste différent », espère faire réfléchir avec ses nouveaux propos.

Maniaque d’actualité, Louis T a voulu créer un nouveau spectacle qui allait « rassurer les gens ». « Le thème général, c’est que la société est en train de changer, dit-il. Et ça nous stresse tous. J’essaie donc de remettre un peu d’ordre là-dedans. Je parle autant des relations hommes femmes, que d’environnement ou de racisme. »

Parce qu’il ne cherchait pas le gag à tout prix dans ses textes, Louis T a décidé d’assumer pleinement l’étiquette « d’infodivertissement ». « C’est un spectacle drôle, mais en même temps, j’assume des réflexions. C’est une soirée où les gens rient, mais ils doivent avoir envie de ces réflexions-là. »

Peut-on ainsi le décrire comme un « infodivertisseur » ? « Ça ne me dérange pas qu’on dise que je ne suis pas un humoriste, répond Louis T. Je ne tiens plus à ce terme-là, même si je me considérerai toujours comme un humoriste dans l’âme. Je n’ai aucun complexe d’infériorité à me décrire humoriste, mais je peux concevoir que les gens me voient comme une espèce de journaliste drôle ou un sociologue humoristique. »

Finis les écrans

Louis T tient à le préciser : les spectateurs qui n’ont pas suivi régulièrement l’actualité vont aussi pouvoir apprécier Vérités et conséquences. « Tu n’as pas besoin d’avoir lu le journal. T’as juste besoin d’être intéressé à comprendre notre société, dit-il. Si t’es intéressé et curieux, tu vas vraiment t’amuser pendant le spectacle. Il n’y a pas de référence à l’actualité qui est nécessaire. »

« Dans ma première tournée, je me souviens avoir eu un gars qui est venu me parler après le spectacle. Il avait dit à sa blonde qu’elle n’allait rien comprendre, mais que ce n’était pas grave. Finalement, elle avait tout compris. Je ne parle pas de l’actualité de la semaine. Je préfère m’intéresser aux phénomènes sociaux. »

Alors qu’Objectivement parlant comptait majoritairement sur l’utilisation d’un écran, avec divers graphiques et statistiques, Louis T a décidé de laisser tomber les supports visuels pour cette nouvelle tournée.

« Pour le moment, je n’ai pas d’écran, dit-il. J’ai envie qu’on s’intéresse aux idées. J’ai envie de communiquer avec les gens. J’étais moins bon pour leur parler avant. Je pense que l’écran était une béquille et une belle sécurité pour moi. Ça me rendait confortable. Maintenant, j’ai développé un meilleur contact avec les gens et je me sens assez intéressant pour leur parler pendant une heure et demie. »

En solitaire

Quand on demande à Louis T avec qui il a travaillé pour ce nouveau spectacle, il répond avoir tout fait en solitaire, encore une fois. « Je travaille seul. C’est un de mes plus grands défauts ! Après le premier spectacle, je m’étais promis de ne pas retravailler seul. Mais je l’ai encore fait. J’ai un ami, Pascal Mailloux, qui m’a aidé au début. Mais sinon, j’ai tout fait seul. Je sais que je devrais m’entourer, mais je ne suis pas capable de travailler avec du monde. J’ai décidé que ce spectacle-là serait à 100 % moi, avec ses défauts. »

Grand utilisateur des réseaux sociaux, Louis T a pris la résolution récemment de moins les fréquenter. « Je pense que j’ai atteint la limite de ce que les réseaux sociaux peuvent me donner. Ça m’a beaucoup servi dans les premières années, c’était dynamique. Mais là, je suis tombé dans le radar de certaines personnes qui ne m’aiment vraiment pas. Peu importe ce que je dis, on me reproche des choses. »

Louis T a aussi pris la décision de ne pas faire de projet télé cette année. « Le timing n’est pas là. Je ne suis pas prêt à me mettre en couple avec la télé et vice-versa. On a des visions différentes. J’ai le goût de dire à la télé : viens me revoir l’année prochaine, on discutera. »

► Louis T présentera son spectacle Vérités et conséquences à plusieurs reprises dans les prochains mois, à la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts, à Montréal, et au Petit Théâtre de Québec. Pour les dates : louist.ca.