Une année moyenne pour le nombre d'engelures dans la métropole

MONTRÉAL | Bien que marquant sur le plan des précipitations et des sursauts d'humeur de Dame Nature, l'hiver 2018-2019 ne s'annonce pas hors-norme en matière d'engelures dans la métropole.

Depuis le début de la saison, les paramédics d'Urgences-santé ont réalisé 64 interventions liées à l’exposition au froid, un nombre qui se situe dans les normales, mais qui pourrait augmenter d’ici la fin de l’hiver.

Il faut dire que ce nombre est pratiquement deux fois moins élevé que lors de la précédente saison. En 2017-2018, les ambulanciers avaient dû réaliser 127 interventions pour des engelures.

L'hiver s'est avéré assez difficile pour les ambulanciers, qui ont été appelés souvent à intervenir pour des chutes sur les trottoirs glacés de la métropole. «Effectivement, la température nous a causé quelques ennuis. C'est difficile pour les paramédics de travailler dans ces conditions-là, a expliqué la porte-parole d’Urgences-santé, Valérie Tremblay.

Pour ce qui est du froid, les ambulanciers ont eu à faire face à quelques cas cet hiver. «On passe de l’engelure mineure à des hypothermies sévères», a détaillé Mme Tremblay.

«L’hiver n’est pas terminé. On espère qu’il y ait plus de redoux, mais, effectivement, la moyenne est d'environ 80 par année», a-t-elle ajouté.

Question d'éviter les engelures, les ambulanciers conseillent de bien se couvrir avant de sortir par temps froid, surtout aux extrémités, et de limiter notre exposition au froid.

«Si vous voyez une personne inconsciente, si vous voyez une personne qui est [moins] habillée qui est exposée longtemps au froid, appelez immédiatement le 911. Pour les engelures un peu plus mineures, comme aux extrémités, on parle plus d'appeler le 811 pour avoir des conseils des infirmiers et infirmières et de réchauffer tranquillement les parties qui seraient gelées», a dit Mme Tremblay.

Nombre d'interventions liées à l’exposition au froid: