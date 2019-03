Une Québécoise avec Disney sur glace

Dans les dernières années, elle a notamment collaboré avec Beyoncé, Coldplay et Rihanna, en plus de travailler sur les cérémonies des Jeux olympiques de Rio et de Vancouver. Mais jamais n’avait-elle été impliquée dans une si grosse machine que Disney.

« Il a d’abord fallu le présenter à Disney Theatricals, à New York, qui s’occupe de tous les spectacles de Disney qui ne sont pas dans les parcs, comme The Lion King à Broadway. Ensuite, il fallait le présenter à l’équipe de Disney dans les parcs. Et enfin, on devait en parler aux managers pour les films ainsi qu’aux représentants de chaque personnage qui fait partie du show. »