Une série B aux grandes ambitions

Sur papier, Greta n’aurait dû être qu’un simple film de série B, condamné à sortir dans l’anonymat. Mais la présence d’Isabelle Huppert à son générique, et sa performance par moments jubilatoire permettront sans doute à plusieurs curieux de le découvrir sur grand écran. Et c’est tant mieux.

La jeune Frances McCullen croyait bien faire en allant porter un sac à main trouvé dans le métro directement à sa propriétaire. C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Greta Hideg, une veuve esseulée, certes, mais ô combien chaleureuse avec qui elle se lie rapidement d’amitié.

Mais quand la vraie nature (manipulatrice et dérangée) de cette mystérieuse Greta fait surface, Frances devient rapidement l’objet d’une obsession maladive et ultimement dangereuse. Très dangereuse, même.

Un suspense qui flirte avec l’horreur

Ce qui s’amorce comme un suspense on ne peut plus conventionnel prend rapidement des airs de film d’horreur dans les mains du cinéaste Neil Jordan. Le cinéaste manie adroitement les codes des deux genres dont il a régulièrement fait l’expérience dans le passé avec des titres tels que Prémonitions dans un cas et Entretien avec un vampire dans l’autre.

Il parvient donc à rester en équilibre sur la ligne, parfois trouble, qui sépare les deux univers cinématographiques, en tenant les cinéphiles en haleine.

Malheureusement, c’est au niveau de son écriture que Neil Jordan déçoit. Son scénario, qu’il cosigne avec Ray Wright, est malheureusement cousu de fil blanc, ne lésinant pas sur les coïncidences fortuites et les invraisemblances.

Magnifique Isabelle Huppert

Mais c’est là que le talent d’Isabelle Huppert entre en ligne de compte. Car, oui, on accepte de pardonner plusieurs des écarts de conduite de Greta grâce à la performance de l’actrice française, nommée aux Oscars pour son rôle dans Elle, il y a deux ans. Toujours au sommet de son art, elle navigue avec doigté dans les zones grises de son personnage, tantôt attachant, tantôt inquiétant, mais toujours énigmatique.

C’est donc avec un réel plaisir qu’on suit sa Greta lors de sa descente dans l’antre de la folie, un cheminement presque aussi mémorable que ceux que nous ont donné Glenn Close et Kathy Bates dans Liaison fatale et Misery, respectivement. Bref, un film imparfait, évidemment, mais somme toute franchement divertissant.

Greta

★★★

Un film de Neil Jordan

Avec Isabelle Huppert, Chloë Grace-Moretz et Colm Feore