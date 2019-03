CHARETTE, Rosaire



Au CHSLD des Hauteurs de Sainte-Adèle, le 20 février 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Rosaire Charette, époux de Mme Annette Paradis.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Claudette), Ginette (Robert), Pierre, Yvan (Nicole), Dominique (Richard) et Suzanne, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Denise, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.Des remerciements bien spéciaux à tous les membres du personnel du CHSLD des Hauteurs de Sainte-Adèle pour leur dévouement sans faille, leurs excellents soins et tout l'amour qu'ils ont donné à notre père tout au long de son séjour parmis eux.La famille recevra les condoléances le samedi 9 mars dès 10h en l'église St-Joseph de Mont-Rolland. Les funérailles auront lieu la même journée à 11h.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer.