Carabins : une quête d’excellence

En l’espace d’une décennie, l’équipe de hockey féminine des Carabins a réussi à devenir l’une des meilleures formations au pays. Un succès qui passe par la quête de l’excellence, selon la directrice générale de l’équipe de l’Université de Montréal, Danièle Sauvageau.

«La recherche de l’excellence, ce n’est pas la haute performance, mais bien de mettre l’encadrement avant le résultat. Pour ce faire, on doit établir de la constance», a expliqué celle qui a notamment remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002.

Une constante qui passe principalement par le personnel qui entoure l’équipe, selon Sauvageau.

«Je suis admirative et reconnaissante de l’implication de nos entraîneurs. Notre modèle est basé sur le temps qu’ils nous donnent. On a tellement du bon monde et ça se voit sur la glace.»

À la tête de ce personnel hockey, il y a la première et unique entraîneuse des Carabins, Isabelle Leclaire.

«Quand j’ai accepté le mandat il y a dix ans, mon premier réflexe a été de me demander vers qui j’allais me retourner pour diriger cette équipe, a révélé Sauvageau. Pour moi, Isabelle répondait à tous mes critères. On partageait les mêmes valeurs, soit la confiance, la loyauté, le désir d’apprendre et, évidemment, de travailler dans l’excellence.»

«J’ai choisi Isabelle, car nous pouvions construire quelque chose de solide. C’est la meilleure décision que j’ai prise pour ce programme-là.»

L’approche du tandem Sauvageau/Leclair a définitivement porté ses fruits, puisque les Carabins ont remporté un quatrième Championnat provincial, samedi, contre les Martlets de McGill. En dix ans, l’équipe de l’UdeM a également mis la main sur deux Championnats canadiens.

Une rivalité spéciale

En battant les Martlets en finale du Réseau du sport étudiant du Québec, les Carabins ont ajouté un autre chapitre à la rivalité entre les deux meilleures formations de la Belle Province. Il s’agissait d’ailleurs de la huitième fois qu’elles s’affrontaient en finale.

Avant toutes ces confrontations, il y a cependant eu une certaine forme d’admiration et d’inspiration de la part des Bleus.

«Pour nous, McGill, c’était le standard. Si nous voulions être bons au Canada, il fallait se rapprocher de l’équipe qui était dans notre cour», s’est rappelée Sauvageau.

«Lorsque nous avons battu les Martlets pour la première fois, elles n’avaient pas perdu depuis plus d’une centaine de matchs. Pour nous, c’était impressionnant. Elles ont contribué à définir les standards d’excellence et on savait que si nous étions capables de les battre, nous étions en mesure de vaincre beaucoup d’équipes au Canada.»

Les Carabins se mesureront justement à la crème de la crème du pays dans le cadre du Championnat, qui se tiendra du 14 au 17 mars à Charlottetown.