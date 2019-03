C'est fini entre Renaud et Jessika d'OD Grèce

Un couple qui s’est formé lors de l’émission de télé-réalité Occupation double a annoncé publiquement sa séparation, ce lundi.

En effet, Jessika a confirmé par le biais de son compte Instagram que son aventure avec Renaud s’était malheureusement terminée après quelques mois de fréquentation.

Capture d'écran

La jeune femme semblait d’ailleurs inconsolable, elle qui a indiqué en «story» qu’elle avait de la difficulté à manger et à dormir depuis les derniers jours et qu’elle vivait difficilement cette rupture devant tout le Québec. Elle avait d’ailleurs des trémolos dans la voix en racontant les circonstances entourant leur réparation.

De son côté, Renaud semblait en paix avec la rupture, soulignant qu’il était prêt à passer à autre chose et de tourner la page concernant sa relation qui aura duré quelques mois. Il a terminé son message en partageant une photo souvenir.

Capture d'écran

Parmi les couples formés à OD en 2018, seuls ceux composés de Julie-Anne et Yan et Olivier et Pézie semblent avoir traversé l’épreuve du temps. Catherine et Andrew, les gagnants de l'émission, ont annoncé qu’ils ne formaient plus un couple un peu plus tôt cette année.