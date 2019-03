Comment choisir l’hypothèque la moins dispendieuse

Desjardins propose une hypothèque « 5 en 1 », dont le taux est révisé une fois par année. S’agit-il d’une option avantageuse ?

Ce type de prêt est soumis à un taux d’intérêt fixe, mais révisé une fois par année. Tous les 12 mois, le taux s’ajuste au taux d’un an en vigueur au moment de la révision, moins un rabais de 20 points (0,20 %) de pourcentage. Ainsi, pour un taux actuel de 3,79 %, on peut s’attendre à obtenir 3,59 %, soit un taux similaire au taux fixe de cinq ans.

Qui plus est, Desjardins offre un taux plus avantageux la première année. Selon Chantal Chevalier, représentante hypothécaire chez Desjardins, un client peut s’attendre à actuellement se faire consentir un taux de 3,04 % la première année pour une hypothèque de 200 000 $ et plus.

S’agit-il d’une option avantageuse ?

Prenons un exemple pour décortiquer le tout.

Comparons quatre hypothèques de 240 000 $, réparties sur 25 ans : la première au taux 5 dans 1, la deuxième au taux d’un an, la troisième à taux fixe sur cinq ans, et la quatrième à un taux fixe sur cinq ans négocié sous la valeur affichée. Notons que dans cet exemple, l’emprunteur a versé une mise de fonds de plus de 20 % du prix d’achat, ce qui le dispense du paiement de la prime d’assurance prêt. (voir tableau)

Le verdict

Le principal avantage du taux 5 en 1 est qu’il permet de débourser un peu moins en frais d’hypothèque lors de la première année. Ceci permet aux nouveaux acheteurs de respirer un peu plus, si l’on considère les frais d’acquisition qui peuvent être assez élevés (notaire, droits de mutation, etc.). De plus, cette option offre la tranquillité d’esprit pour un an.

Or, vous demeurez lié à votre hypothèque et vous vous exposez à des pénalités si vous décidez de rompre votre contrat, même si le taux ne vous convient plus. Aussi, ce tableau ne tient pas compte de la possibilité que les taux variables fluctuent d’une année à l’autre, ce qui est probable, mais incertain. Enfin, sur un horizon de cinq ans, il pourrait être plus avantageux de négocier un taux fixe, comme le démontre le tableau.

Paiement mensuel Taux 5 dans 1 (3,04 % la 1re année et 3,59 % les suivantes) Taux fixe un an (3,79 %) Taux fixe sur 5 ans (4,04 %) Taux fixe sur 5 ans négocié (3,44 %) Année 1 1140,72 $ 1235,28 $ 1267,66 $ 1190,66 $ Année 2 1207,27 $ 1235,28 $ 1267,66 $ 1190,66 $ Année 3 1207,27 $ 1235,28 $ 1267,66 $ 1190,66 $ Année 4 1207,27 $ 1235,28 $ 1267,66 $ 1190,66 $ Année 5 1207,27 $ 1235,28 $ 1267,66 $ 1190,66 $ Paiement total sur 5 ans 71 637,57 $ 74 116,55 $ 76 059,50 $ 71 439,65 $ Frais d’intérêt payés sur 5 ans 38 636 $ 42 275 $ 45 134 $ 38 284 $ Solde hypothécaire restant après 5 ans 206 999 $ 208 158 $ 209 075 $ 206 844 $

Conseils