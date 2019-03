Déneigement: un entrepreneur incompétent encore en service

Dans l’est de Rivière-des-Prairies, un entrepreneur embauché par l’arrondissement est incapable de déneiger convenablement les rues. Malgré les milliers de plaintes des citoyens et les milliers de dollars en amendes, son contrat n’est toujours pas résilié.

À LIRE AUSSI - Des déneigeurs deviennent des dangers publics

Cet hiver, la grande majorité des Montréalais chialent, disant que leurs rues sont mal déneigées ou mal déglacées, mais ceux qui ont de vraies raisons de se plaindre, ce sont les résidents du secteur déneigé par la compagnie Groupe TMD. Cette entreprise a décroché en 2017 un contrat de trois millions de dollars pour déneiger un périmètre du côté est de Rivière-des-Prairies, et ce, pendant trois hivers consécutifs.

Plusieurs citoyens du secteur m’ont contactée pour me parler des problèmes de déneigement qu’ils avaient vécus l’an dernier, mais cette année c’est pire que jamais. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: en février 2019, l’arrondissement a reçu plus de 2000 plaintes et requêtes par rapport au déneigement, contrairement à environ 400 en février 2018.

Des trottoirs glacés demeurent sans abrasif durant des jours et des jours, des rues restent ensevelies sous la neige parfois plus d’une semaine après une tempête. Je m’y suis rendue et je confirme, c’est l’enfer!

La mairesse de l’arrondissement, Caroline Bourgeois, a indiqué être bien au fait de l’incompétence de Groupe TMD. «Nous prenons la situation très au sérieux, nous leur avons déjà donné pour des dizaines de milliers de dollars en constats d’infraction», assure-t-elle.

Groupe TMD manque de main-d’œuvre et manque de véhicules de déneigement. Résultat: les délais de déneigement prévus ne sont jamais respectés et tout est fait tout croche. «À certains endroits, on a dû envoyer nos cols bleus pour terminer le travail», raconte la mairesse.

Ok, est-ce qu’on peut se débarrasser de cette compagnie incompétente au plus vite svp? «En plein hiver, c’est inconcevable malheureusement de changer de fournisseur, on ne peut se permettre d’avoir une période de flottement», répond Mme Bourgeois.

Sa réponse va sûrement décevoir les citoyens qui espèrent voir la situation se redresser au plus vite. Mais la mairesse, arrivée en poste en décembre dernier, assure que c’est le dernier hiver où une situation aussi inacceptable aura lieu.