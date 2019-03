Écoutons l’oncle de Spider-Man

Plus tu es puissant, plus le gouvernement t’a fait confiance, plus on t’a aidé à grossir, plus on t’a donné des contrats publics, plus on t’a favorisé aux dépens de tes compétiteurs (qui, eux, se conduisaient peut-être de façon beaucoup plus éthique que toi), et plus tu dois te comporter de façon irréprochable.