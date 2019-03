Ghislain Maduma concentré comme jamais

Dans moins de deux semaines, le boxeur montréalais Ghislain Maduma croisera le fer avec un adversaire dont il rêvait depuis très longtemps : l’ancien champion du monde Miguel Vazquez.

«Quand j’affrontais Kevin Mitchell en combat éliminatoire en Angleterre [le 31 mai 2014], c’était pour me battre avec Vazquez, c’était lui le champion à l’époque», a raconté le poulain d'Eye of the Tiger Management, qui sera en action le 16 mars, au Casino de Montréal.

«Il est un très bon boxeur, très astucieux, et c'est un vétéran lui aussi. Il compte plus de 40 combats. Il s’est battu contre les meilleurs, même contre Canelo Alvarez.»

À l'entraînement, Maduma est sorti de sa zone de confort avec Karim El Hlimi, qui a pris en charge la préparation physique de plusieurs boxeurs d’Eye of the Tiger.

«Qu'ils arrivent en santé dans le ring, c'est mon mandat numéro un, a expliqué El Hlimi. Ensuite, c’est de "booster" leurs performances selon leurs particularités. C’est vraiment d’individualiser. Tout le monde a son équation, et il faut que je trouve la bonne.»

«C’est très, très difficile de s’adapter, mais c’est vraiment un gars qui est passionné, et qui est très minutieux dans ce qu’il fait comme entraînement», a noté Maduma.

Parole de son préparateur physique, l’athlète de 34 ans est dans de bonnes dispositions à l’approche du jour J.

«Je le sens vraiment concentré, a indiqué El Hlimi. C’est le gars le plus concentré en ce moment, car il sait qu’il a de la grosse job. Il a une confiance inébranlable actuellement. Quand ça fait mal, je rentre dans sa tête, et il répond super bien.»

Lemieux en attente

David Lemieux passe lui aussi de plus en plus de temps au gymnase. Il attend impatiemment le coup de fil qui va lui confirmer un combat de championnat du monde en sous-carte de Canelo Alvarez, le 4 mai prochain, à Las Vegas.

«C'était censé être officiel il y a un petit bout, mais il y a un petit malentendu avec Canelo, comme il ne voulait pas laisser son titre vacant. Ça devrait se finaliser cette semaine», a-t-il fait savoir.