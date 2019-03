Grand-maman en voiture intelligente

Une compagnie de taxis autonomes (sans conducteur) appelée Voyage a découvert le terrain de jeu idéal pour roder ses véhicules : une gigacommunauté de retraités en Floride appelée The Villages.

Toutes les routes y sont privées. Exit les sempiternelles lourdeurs réglementaires gouvernementales qui empêchent ou retardent les essais.

Voyage teste aussi ses véhicules dans une localité semblable à San José. Les villes participantes reçoivent des parts dans la compagnie de manière à les « intéresser » à son succès.

Situation idéale

Avec 125 000 résidents, The Villages se targue d’être la plus grande municipalité réservée aux 55 ans et plus du monde. La masse critique de clients potentiels est là. De nombreuses personnes âgées sont heureuses de ne pas avoir à prendre le volant ; certaines n’ont plus de permis.

Il y a une multitude de cliniques, de boutiques et de supermarchés, ainsi qu’un grand nombre d’activités sportives, culturelles et sociales. Le besoin de transport est évident. Rien n’est encore sûr, mais Voyage envisage de facturer ses services de taxi sous forme d’abonnement mensuel comportant un certain nombre de trajets.

Parce que l’essentiel de la population ne travaille pas, il n’y a pas d’heure de pointe. Les déplacements sont étalés pendant la journée. Ça facilite la logistique. Qui plus est, en Floride, pas de risque de neige ou de verglas pour brouiller le lidar (radar au laser avec vue de 360 degrés) sur le toit du véhicule.

Bonne idée

« Dans une communauté de retraité typique, votre vitesse est souvent limitée à 30 km/h, et même si vous allez croiser divers véhicules ou piétons, c’est infiniment moins chaotique que la ville ou banlieue habituelle », explique Oliver Cameron, le PDG de Voyage, dans une longue entrée de blogue où il détaille sa stratégie d’implantation.

M. Cameron raconte qu’une cliente âgée de 93 ans lui a dit se sentir en voiture intelligente comme lorsqu’elle était petite dans une calèche. « Dans la vieillesse, certains se réfugient dans leur passé, mais certains retraités américains sont peut-être déjà en train de vivre dans le futur », commente le magazine The Economist. Oliver Cameron et sa petite compagnie novatrice ont fait les manchettes du New York Times et la BBC. Tout le monde s’étonne maintenant de ne pas y avoir pensé avant.