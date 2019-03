Je sors, je reste

Coup de cœur

Web

En audition avec Simon – Saison 5

Photo courtoisie

Le réalisateur cinglant est de retour! Dans cette nouvelle saison, Ludivine Reding, Claude Legault, Fabien Cloutier, Anne-Élisabeth Bossé, Marc Messier et plusieurs autres passeront une audition sous les yeux attentifs de Simon Olivier Fecteau et de son acolyte Étienne. La série de courts épisodes sera encore une fois remplie de malaises et de répliques arrogantes qui feront rire les téléspectateurs à coût sûr.

Disponible depuis le 28 février sur ICI tou.tv

Je sors

Cinéma

Mon grand-père est un extraterrestre

Photo courtoisie

Una, une fillette, dont le grand-père vient d’être kidnappé par des extraterrestres part à la recherche de ce dernier avec l’aide d’un petit robot grognon. Suite, au kidnapping, Una a compris que son papi est lui aussi un extraterrestre. Ce long-métrage européen est présenté dans le cadre du Festival international du film pour enfants de Montréal.

Aujourd’hui à 11h15 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien Est

Musique

Mumford & Sons

Photo courtoisie

Le groupe reconnu pour la très populaire chanson I Will Wait sera de passage à Montréal ce soir. Les britanniques ont fait paraître, en octobre 2018, un quatrième album intitulé Delta. Un invité spécial est annoncé lors de cette soirée musicale.

Ce soir à 19h30 au Centre Bell, 1909 avenue des Canadiens-de-Montréal

Théâtre

L’exhibition

Photo courtoisie

Cette pièce d’Emmanuel Schwartz met en vedette trois acteurs qui sont présentés comme des œuvres à un vernissage. Ils vous feront découvrir la Machine à extraire la pensée pure et explorons le thème de la création.

Ce soir à 20h à La Chapelle, 3700 rue Saint-Dominique

Musique

The Cat Empire

Photo courtoisie

Le groupe australien offrira comme à son habitude toute une fête ce soir et demain au MTelus. Ils présenteront Stolen Diamonds, leur plus récent album, aux Montréalais. Neal Francis assurera la première partie du concert.

Ce soir à 20h au MTelus, 59 rue Sainte-Catherine Est

Musique

Wild Rivers

Photo courtoisie

Ce groupe de indie folk aux harmonies de voix mélodieuses sera au Quai des brumes ce soir. Les Torontois présenteront leur plus récent EP, Eighty-Eight. La musicienne ontarienne Cat Clyde sera aussi de la soirée.

Ce soir à 21h30 au Quai des Brumes, 4481 rue Saint-Denis

Je reste

Web

Ma guerre

Photo courtoisie

Ce documentaire de Julien Fréchette s’intéresse aux volontaires de partout dans le monde qui s’enrôle dans les forces armées kurdes en Irak et en Syrie. On entend souvent parlé des Occidentaux qui vont se battre pour l’État islamique, mais on ne présente pas ceux qui le font dans le camp opposé. Le film trace le portrait de quatre de ses combattants.

Disponible sur ONF.ca depuis le 27 février

Livre

La fabrique à slime

Photo courtoisie

Pourquoi ne pas fabriquer du slime pour occuper vos enfants pendant la relâche? Carl Arsenault et Isaac Hub propose dans ce livre 1001 façons de faire du slime : léger, nuageux, gluant, élastique, comestible, etc. Pour des heures de plaisir!

Sorti le 27 février

Télé

La librairie francophone

Photo courtoisie

L’émission déjà bien connu à la radio sera maintenant présentée sous forme télévisuelle une fois par mois sur ICI Artv. Emmanuel Khérad anime l’émission qui met en vedette des auteurs, des artistes et des libraires issus de la francophonie. Ce soir, Dany Laferrière, Ivan Jablonka, Anne Goscinny, Jean Van Hamme, le groupe Vaiteani et Titouan Lamazou seront mis de l’avant.

Ce soir à 21h30 sur ICI Artv