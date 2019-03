La mairesse de Montréal «très préoccupée» par les conditions difficiles des déneigeurs contractuels

La mairesse de Montréal Valérie Plante s’est dite «très préoccupée» par les conditions de travailleurs des déneigeurs contractuels, qui peuvent travailler sans formation appropriée et plus de 15 heures par jour.

«C’est une préoccupation qu’on a et on a l’intention de poser des gestes comme on l’a fait par le passé avec les barres latérales, de forcer dans la planification des contrats de mettre des conditions supplémentaires, mais oui c’est très préoccupant», a-t-elle réagi lundi lors d’un point de presse.

Son administration s’est d’ailleurs engagée à réviser les contrats de déneigement «pour y ajouter, par exemple, l’obligation d’une formation adéquate aux employés», a-t-on rapporté lundi dans la chronique «Dans le trafic» du «Journal de Montréal» et du «24 Heures».

Les employés de la plupart des entreprises privées qui font affaire avec la Ville peuvent opérer des machines de déneigement sans permis spécifique et formation obligatoire. Les déneigeurs peuvent aussi être poussés à travailler de longues heures puisqu’ils «n’ont pas d’obligation légale en ce qui a trait aux heures de travail».

Valérie Plante a assuré que les Montréalais ne devraient pas avoir peur du chargement de la neige sur leurs rues, et qu’elle était déterminée à travailler à renforcer la formation et certains standards, afin que les contractuels aient les mêmes conditions que les cols bleus.

L’Association des entrepreneurs en déneigement du Québec a de son côté soutenu que, de façon générale, les entrepreneurs donnent un minimum de formation et respectent leurs heures de travail.

«Il n’y a pas un entrepreneur intéressé à envoyer n’importe sur une machine et la briser, et surtout avoir un accident impliquant des citoyens, personne n’est intéressé à cela», a commenté le président et directeur général, Mario Trudeau.

Son association tente de préparer une formation sur le déneigement en milieu urbain. «Ce genre de certification pourrait être exigée ou du moins encouragée dans les devis et cahiers de charge», croit M. Trudeau.

Au provincial

«C’est déjà assez règlementé la question de la neige. C’est un sujet d'abord municipal. Ce sont les municipalités qui ont cette responsabilité-là. Si jamais faut aller plus loin, on ira, si jamais il faut creuser quelque chose, on le fera. Mais c’est d'abord la responsabilité de Montréal», a commenté la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau.

Le député de Rosemont et porte-parole de Québec solidaire en matière de finances, Vincent Marissal, s’est dit de son côté satisfait qu’un reportage mette en lumière cette situation, qui s’empire selon lui d’année en année.

«C’est vraiment le royaume du grand n’importe quoi, on met entre les mains de gens qui ne sont pas qualifiés des véhicules qui sont des chars d’assaut qui peuvent faire beaucoup de dommage avec une formation minimaliste», a-t-il critiqué, estimant que la formation devrait être obligatoire.

-Avec la collaboration de Béatrice Roy-Brunet