La marque populaire Glossier a maintenant une collection de maquillage EXTRA colorée

La marque Glossier avait «teasé» depuis un petit moment l’arrivée de Glossier Play, une nouveauté mystérieuse qui avait laissé les amatrices de la marque sur le bout de leur siège toute la semaine dernière.

Eh bien tout ce qui se tramait vient tout juste d’être révélé sur le site de la marque beauté et disons qu’on n’est pas déçues : Glossier Play est une version colorée et «funky» de Glossier, qui est reconnu pour ses produits «no make up make up», ultra naturel.

Ligneurs pour les yeux aux couleurs de l’arc-en-ciel, lustres pour les lèvres éclatants, brillants holographiques pour le corps : ces nouveautés sont pour celles qui osent dans leurs looks maquillage!

Crayon pour les yeux Colorslide, 18$, glossier.com

Lustre pour les lèvres Vinylic Lip, 20$, glossier.com

On dit adieu à la subtilité habituelle de la marque et on se lance à fond dans la couleur éclatante et le glitter! On est loin du look simple et minimaliste d'inspiration défilé que propose la marque habituellement.

Glitter Gelée, 17$, glossier.com

Une autre bonne nouvelle : les produits offerts par Glossier Play ne sont pas trop chers. Les prix varient entre 5 $ et 25 $. Celles qui ne veulent pas se casser la tête peuvent même acheter un ensemble comprenant toutes les nouveautés «Play» pour 74 $ (une valeur de plus de 88 $ achetés séparément).

Ensemble «The Playground». 74$, glossier.com

