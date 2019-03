Lors du lancement de la série Appelle-moi si tu meurs, on apercevait Ginette Viens, Québecor contenu, Caroline Paquet, Vidéotron, Pascale Bourbeau, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, Claude Legault, comédien et coauteur de la série, Diane England, productrice Zone 3, Denis Bernard, comédien, et Pierre-Yves Bernard, coauteur.