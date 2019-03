Le décès d’Alec Reid secoue Anthony D’Amours

RIMOUSKI | Le décès d’Alec Reid bouleverse Anthony D’Amours au plus haut point. Souffrant d’épilepsie, le défenseur de l’Océanic de Rimouski indique de pas être à l’abri lui non plus de nouvelles complications, même s’il traite sa maladie depuis quatre ans grâce à des médicaments.

« Avant mon diagnostic, je pouvais tomber sur la patinoire et perdre le contrôle de mes membres », explique le natif de Trois-Pistoles. « C’était majeur. Je suis maintenant suivi par un neurologue et un médecin à Québec. Depuis deux ans, c’est contrôlé et je me croise les doigts pour que ça continue. Sa mort m’a beaucoup affecté. Un tel épisode pourrait m’arriver. C’est facile de faire des liens avec lui et de me mettre à sa place. C’est triste et j’ai beaucoup d’empathie envers sa famille ».