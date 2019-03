Les Sabres se tirent dans le pied

Les Sabres de Buffalo ont raté une occasion de se rapprocher dans la course aux séries éliminatoires, alors qu’ils ont été vaincus par les Oilers d’Edmonton 4 à 3, lundi soir, au KeyBank Center.

Étant la seule équipe en lutte pour les places réservées aux équipes repêchées dans l’Association de l’Est à disputer un match, la troupe de Phil Housley n’a pas été en mesure de profiter de cette chance. Elle reste donc à neuf points du Canadien de Montréal et de la dernière place pour la danse printanière.

Dans l’affrontement du jour, c’est un but Kyle Brodziak qui a fait la différence. L’attaquant de 34 ans a fait dévier un tir d’Adam Larsson lors des dernières secondes de la deuxième période, ce qui a brisé une égalité de 3 à 3.

Les Oilers ont ensuite été en mesure de freiner les nombreuses attaques soutenues des Sabres pendant le troisième tiers. Le gardien Mikko Koskinen a d’ailleurs été très bon, lui qui a réalisé 35 arrêts.

Connor McDavid a également eu son mot à dire dans ce gain. La super-vedette des Oilers a fourni des passes décisives sur les réussites de Leon Draisaitl et de Zack Kassian. À ces six dernières sorties, le capitaine de la formation albertaine a amassé deux buts et huit mentions d’aide.

L’autre buteur des vainqueurs a été Darnell Nurse.

Du côté des Sabres, Jack Eichel a sonné la charge. Le second joueur à avoir été repêché en 2015, derrière McDavid, a touché la cible à deux occasions. Il a ainsi égalé son plus grand nombre de buts en une saison, soit 25. Marque qu’il avait atteinte la saison dernière.

Casey Mittelstadt a été l’autre patineur des perdants à pousser la rondelle derrière Koskinen.