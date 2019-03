Ne censurez pas Michael Jackson

Décidément, on vit à une époque qui aime bâillonner, mettre au ban, ostraciser, effacer, bannir, interdire, faire taire, étouffer, condamner, bref, excommunier.

Le dernier cas en lice : la BBC a décidé de ne plus diffuser aucune chanson de Michael Jackson, à la suite des allégations lancées par deux présumées victimes dans le documentaire Leaving Neverland.

Excusez-moi, mais en quoi le fait de bannir Thriller, Billie Jean et Beat it des ondes va changer quoi que ce soit à la vie des victimes ?

Smooth criminal ?

Le fait de cesser de diffuser les chansons de Michael Jackson ne rendra pas à ses (présumées) victimes leur vie gâchée, leur innocence perdue ou leur dignité souillée. Il y a une expression anglaise, difficilement traduisible qui dit : « Two wrongs don’t make a right ». Ce qui signifie que le fait de créer deux injustices ne répare pas une injustice.

Bannir les chansons de Michael Jackson, c’est confondre l’œuvre et l’artiste.

Il ne fallait pas arrêter de regarder Mon oncle Antoine et les autres films de Claude Jutra après les allégations de pédophilie à son sujet. Mais il fallait arrêter de lui rendre hommage.

Je n’ai pas arrêté de regarder les films de Polanski ou ceux de Woody Allen, non plus. Mais je serais incapable de les interviewer ou de leur parler de la pluie et du beau temps comme si de rien n’était.

Et je n’ai pas non plus arrêté d’écouter les chansons de Bertrand Cantat, qui a pourtant été trouvé coupable d’avoir assassiné sa compagne, Marie Trintignant, mais je serais incapable de payer pour aller le voir en chair en os.

Il est interdit d’interdire

Au lieu de bannir, peut-on laisser les gens choisir ? S’ils ont un malaise avec l’œuvre, parfait, qu’ils choisissent eux-mêmes de faire le ménage dans leur playlist ou qu’ils changent de poste. Mais je me méfie toujours des autorités qui mettent une œuvre à l’index. Ces inquisitions sentent mauvais.

On décide, par tribunal populaire, quelle œuvre mérite d’être écoutée/lue/regardée et on finit avec des autodafés.

Black and white

Toujours au sujet de Michael Jackon, j’ai lu dans The Guardian un texte surréaliste d’un écrivain, musicien et producteur noir.

Il laisse entendre que si des parents ont laissé leurs enfants en compagnie de Jackson, c’est parce que celui-ci ressemblait à un Blanc, « avec ses facelifts de blanchiment de peau, son augmentation de la mâchoire et sa rhinoplastie ». Il se demande sérieusement si des parents blancs auraient laissé leurs enfants blancs en compagnie de Michael Jackson à l’époque où il avait « la peau foncée, des lèvres charnues et un large nez ».

Donc, en plus d’être des inconscients, les parents qui ont été assez aveugles pour laisser leurs petits sans supervision dans le lit de Jackson étaient... racistes ?

Une leçon de vie

Personnellement, mon choix est fait : je vais continuer de faire écouter des chansons de Michael Jackson à mon fils de 10 ans, qui a l’âge de certaines de ses victimes présumées. Mais je vais lui expliquer :

1 - que les plus grands artistes sont capables des plus grandes horreurs ;

2 - qu’il ne faut jamais mettre sur un piédestal quelqu’un juste parce qu’on aime ses livres, ses films, ses chansons.