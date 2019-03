Pourquoi magasiner sa voiture sur LesPAC ?

Véhicule neuf ou usagé, en achat ou en location, en libre-service ou en partage, le site LesPAC est bien positionné pour vous aider à faire votre prochain achat en toute sécurité!

L’automobile, un secteur en mutation

L’expérience et les habitudes d’achat de voitures sont en pleine mutation. Comme dans tous les secteurs, les options abondent et les consommateurs sont mieux informés. Cela leur permet de faire un achat plus futé, avec plus d’assurance et de confiance.

Selon les plus récentes statistiques de la SAAQ, le parc automobile québécois comptait 6,6 millions de véhicules en 2017*; c’est presque un véhicule par adulte! La même année, le budget annuel moyen consacré au transport privé était de 11 433 $ par ménage.

Dans un récent rapport produit par AIMGroup aux États-Unis, on note que 95 % des consommateurs effectuent d’abord leurs recherches en ligne, sur les sites des constructeurs et des concessionnaires ou sur des sites d’annonces classées comme celui de LesPAC. Autre fait, 40 % des acheteurs ayant fait l’acquisition d’un véhicule neuf avaient aussi considéré l’usagé, alors que 55 % des gens s’étant procuré une voiture usagée avaient aussi considéré les modèles neufs**.

Bien utiliser l’outil LesPAC

Il devient donc évident que, durant la période de magasinage, un site comme LesPAC est tout désigné pour rechercher et comparer vos différentes options avant de vous déplacer!

L’outil de recherche avancée sur LesPAC vous permet de trouver avec précision les meilleures affaires proposées par les concessionnaires et les particuliers près de chez vous!

Pour chaque véhicule, vous pouvez consulter une fiche technique détaillée incluant l’évaluation du modèle fournie par le Guide de l’auto. Trop de choix retiennent votre attention? Utilisez l’outil de comparaison afin d’évaluer plusieurs véhicules à la fois.

Si vous optez pour une voiture d’occasion, vérifiez d’abord le rapport Carfax (anciennement Carproof) pour effectuer un achat en toute confiance. Vous aurez ainsi accès à l’historique complet du véhicule, y compris non seulement l’année, la marque, le modèle et l’endroit de fabrication, mais aussi le rapport qui vous permettra de savoir s’il a été impliqué dans un accident et s’il existe encore une dette associée au véhicule.

Partager sa voiture?

En cherchant à mieux commercer, les consommateurs ne tiennent plus à être les propriétaires uniques, mais ils cherchent plutôt à rentabiliser et à maximiser leurs achats.

Par exemple, chez Audi Europe, on propose aux acheteurs ayant des besoins sporadiques d’acheter leur voiture en propriété partagée, où plusieurs propriétaires ont des droits sur le même véhicule. Ce type d’achat en « time share » ou à temps partagé prend tout son sens dans les grands centres urbains où les gens ont accès à beaucoup de moyens de transport collectifs pour se déplacer.

Verrons-nous apparaître de telles solutions dans nos villes du Québec? En attendant, n’hésitez pas à chercher parmi les dizaines de milliers d’annonces de véhicules sur LesPAC pour dénicher de bonnes affaires.

Que ce soit pour trouver des modèles neufs en déstockage pour faire place aux nouveaux modèles, pour dénicher une perle rare dans l’usagé ou pour découvrir votre coup de cœur parmi les voitures de collection, nul doute que vous y trouverez votre prochaine acquisition.

Vous préférez que le site travaille pour vous? Créez des alertes par courriel afin de recevoir quotidiennement les nouvelles annonces et soyez assuré de saisir les occasions en or qui passent.

Bon magasinage!

*Source : Bilan 2017, dossier statistique : accidents, parc automobile et permis de conduire, août 2018, Société de l’assurance automobile du Québec, 2018.