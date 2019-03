Quand les crampons sont plus utiles que des raquettes

Vous vous êtes sans doute déjà rendu compte que dans les sentiers de raquette assidûment fréquentés, les raquettes ne servent pas à grand-chose...

La neige étant alors battue et durcie, mieux vaut utiliser des crampons, moins encombrants et procurant l’adhérence requise, surtout dans les pentes.

En progression

Les crampons sont aussi fort utiles dans les régions comme la Montérégie où les redoux sont fréquents. C’est le cas au mont Saint-Grégoire ou au mont Saint-Hilaire. À ma connaissance, au Québec, c’est dans la région de Sutton qu’a vraiment débuté l’usage de crampons. Au début des années 2000, des randonneurs ont commencé à s’en servir pour gravir la montée abrupte menant au Round top. La progression a été telle, qu’aujourd’hui, au parc d’environnement naturel de Sutton (PENS), jusqu’à 85 % des randonneurs sont munis de crampons, me rapportait Michelle Besré, responsable de l’accueil. Sur les sentiers de Plein Air Sutton, des marcheurs ont aussi emboîté le pas. Le phénomène a atteint récemment le parc régional de Val-David Val-Morin, selon les conditions de neige. Dans tous les lieux mentionnés ci-dessus, on fait la location sur place ou à proximité. Le service est même offert dans plusieurs parcs nationaux du Québec, dont ceux de la Jacques-Cartier et des Hautes-Gorges-de-la Rivière-Malbaie.

Lesquels ?

Après avoir essayé plusieurs crampons, j’ai opté pour les Microspikes de Kahtoola, faciles à enfiler. Tout comme les Hillsound, adoptés par plusieurs randonneurs aguerris, ils se distinguent par des pointes en acier fixées à des chaînes.

Photo courtoisie

Lesquels entre les deux sont les meilleurs ? Libre à vous de vous faire une idée en vous amusant à visionner les nombreux essais diffusés sur YouTube.

D’autres idées pour le week-end

S’initier au paraski

À Terrebonne, Paraski Plein Air donne des cours d’initiation privés ou en groupe. Terrain de pratique avec stationnement et cabane chauffée. Location d’équipement.

En forêt... à Laval !

Pas loin des centres commerciaux de Laval, le Bois de l’Équerre prête bâtons de marche et traîneaux pour les enfants. Un sentier est damé pour la marche hivernale.