Satan sous la soutane

À 17 ans, ma grand-mère Lucie portait le nom de sœur Lucie du Précieux Sang. Pendant deux ans, elle a vécu à Montréal à la maison mère des Sœurs de Sainte-Anne en tant que sœur semi-cloîtrée. Elle a défroqué à 19 ans.

Pas fait ma première communion, choisi des cours d’éthique à l’école : j’ai été élevée hors de la religion catholique. La société laïque m’a donné le choix.

Ce que j’ai choisi : être athée, ne jamais ouvrir une bible, ne pas apprendre de prières par cœur, ne pas me faire dire quoi faire, quoi penser, que jamais une religion puisse avoir du pouvoir sur moi.

Je sais que le pouvoir peut faire mettre à genoux un peuple, mais moi, c’est debout que je veux vivre ma vie, et je ne suis pas la seule.

Abuser religieusement

Des enfants, des femmes n’ont pourtant pas eu le choix de plier sous la peur et ont été victimes d’abus, de manipulations, de violences, de viols commis par des hommes pour qui porter une soutane leur donnait les droits de la toute-puissance.

Le pape François l’a reconnu : des religieuses ont également été violées par des pères, des frères. Pères, frères, sœurs, on peut penser que l’inceste est au cœur de la grande famille de Dieu.

Que ce soit celui de l’argent ou de Dieu, le pouvoir corrompt. Avoir du pouvoir, c’est pouvoir se donner le droit de violer les limites des autres, c’est s’autoriser à briser des vies.

Le mouvement #MoiAussi a touché le monde du cinéma, du sport, de l’humour. On assiste à une libération de la parole et le Vatican n’est pas épargné. Et c’est tant mieux. « Enfin », diront toutes les personnes qui portent comme une croix ce trop lourd secret.

Merci à ma grand-mère Lucie d’avoir eu le courage de quitter la communauté. Sans cela je ne serais pas ici.