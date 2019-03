Tortorella n’est pas fan d’Adam McQuaid

L’entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, John Tortorella, n’est pas passé par quatre chemins pour expliquer son choix de ne pas avoir habillé Adam McQuaid, dimanche, lors d’une défaite contre les Jets de Winnipeg.

Photo d'archives, AFP

«J’ai à prendre une décision des six [défenseurs] que je trouve les meilleurs, a indiqué le coloré personnage au quotidien «Columbus Dispatch». En ce moment, McQuaid ne fait pas partie de ce groupe.»

«Je m’inquiète à propos de sa rapidité, alors nous avons décidé d’y aller avec d’autres gars», a-t-il ajouté.

McQuaid avait été acquis des Rangers de New York en retour de Julius Bergman, des choix de quatrième et de septième tour, lors de la date limite des transactions. Depuis son arrivée avec la formation de l’Ohio, il a maintenu un différentiel de -4 et n’a pas été en mesure de noircir la feuille de pointage en trois joutes.