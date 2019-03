Trois-Rivières: le procès au civil contre les policiers qui ont arrêté Vadeboncoeur est en cours

TROIS-RIVIÈRES - Six ans après l’arrestation hautement médiatisée d’Alexis Vadeboncoeur, le procès au civil qu’il a intenté contre les policiers qui l’ont arrêté a débuté, lundi, au palais de justice de Trois-Rivières.

Le multirécidiviste de 25 ans n'était pas présent, étant actuellement détenu relativement à des menaces qu’il aurait proférées au mois de février dans un établissement d'enseignement.

Initialement, Alexis Vadeboncoeur poursuivait les quatre policiers de la Ville de Trois-Rivières pour 2,3 millions $ en dommages et intérêts. Des chefs de dommages ont été abandonnés en cours de route. La poursuite civile est désormais de l'ordre de 490 000 $.

«Même s’il y a eu un acquittement au criminel, il peut y avoir une faute au civil qui est condamnable et qui est compensable en termes monétaires, a expliqué Me François Daigle, avocat d'Alexis Vadeboncoeur. L'identité de la personne arrêtée a peu d'importance. Le prévenu aurait pu s'appeler Voldemort ou Darth Vader. Il a les mêmes droits au niveau de la force policière nécessaire.»

Lundi, la partie demanderesse a interrogé les quatre policiers et présenté sa preuve. Les avocats d'Alexis Vadeboncoeur tentent de démontrer qu'il y a eu force abusive lors de l'arrestation de leur client et que cette force justifie une condamnation pour dommages et intérêts. La défense présentera à son tour sa preuve ce mercredi en interrogeant un expert en vidéo et par la suite les quatre policiers.

En 2013, Alexis Vadeboncoeur avait été arrêté après avoir commis un vol dans une pharmacie. Les policiers avaient réussi à maîtriser le jeune homme après de longues minutes d'intervention. Les images avaient été captées par une caméra de surveillance du Cégep de Trois-Rivières. Cette arrestation a fait l'objet d'un procès au criminel. Trois des quatre policiers ont été acquittés en 2017. Un seul a été reconnu coupable de voies de fait et porte maintenant cette décision en appel.