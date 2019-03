Un condo WOW situé en face du parc Lafontaine à vendre à 699 000 $

La rue Rachel est certainement l’une des plus vivantes de Montréal. On y retrouve des cafés, des petits restos et surtout une vue magnifique sur le parc Lafontaine.

Engel & Völkers

Ce condo, situé en face du parc, est donc la propriété idéale pour les amoureux de la vie urbaine.

Engel & Völkers

Engel & Völkers

Construit en 1900 et complètement rénové au goût du jour, ce condo possède deux chambres fermées, une cuisine à aire ouverte, un foyer au bois et une superbe terrasse intime.

Engel & Völkers

Engel & Völkers

Engel & Völkers

Les bricoleurs en herbe pourront même avoir accès à leur petit atelier!

Engel & Völkers

Engel & Völkers

Le condo est en vente au coût de 699 000 $. Pour tout savoir, c’est par ici.

POUR SAVOIR OÙ BIEN MANGER ET BOIRE À MONTRÉAL, SUIVEZ SILO 57 SUR FACEBOOK, INSTAGRAM ET YOUTUBE!