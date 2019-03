Un effet Oscars bien ressenti au box-office

Quelques jours après avoir remporté des prix importants aux Oscars, les films Une étoile est née et Le livre de Green ont connu un regain de popularité important au box-office.

Gagnant de trois Oscars, dont celui du meilleur film, Le livre de Green a enregistré une hausse spectaculaire de 121 % dans ses recettes au box-office nord-américain le week-end dernier.

Sur plus d’écrans

Présenté sur 2600 écrans (soit deux fois plus que la fin de semaine précédente), le film qui relate l’amitié entre un pianiste noir et son chauffeur blanc dans les années 1960 a récolté plus de 4,7 millions $ aux guichets, ce qui lui a permis de se hisser au 6e rang du box-office. Sorti en novembre dernier, Le livre de Green cumule à ce jour des recettes de 76 M$ en Amérique du Nord.

Le livre de Green (Green Book) a aussi profité d’un effet Oscars dans les salles du Québec. Selon l’agence Cinéac, le film a amassé 51 676 $ au box-office québécois la fin de semaine dernière, soit près du double de ses recettes récoltées le week-end précédent.

Une étoile est née

Lauréat de l’Oscar de la meilleure chanson originale (Shallow), le drame musical Une étoile est née (A Star is Born) a aussi eu droit à un nouvel élan aux guichets. Le film qui met en vedette Bradley Cooper et Lady Gaga a récolté 1,9 M$ au box-office nord-américain, ce qui représente une augmentation de 209 % par rapport à la fin de semaine dernière.

L’exploit est d’autant plus remarquable que le film a pris l’affiche en octobre dernier et est offert en DVD et vidéo sur demande depuis déjà quelques semaines.

Une étoile est née a récolté à ce jour plus de 212 M$ au box-office nord-américain.