Une entreprise qui mise sur la viande hachée crue... végétale

La jeune entreprise québécoise Vegeat pense avoir réussi l’exploit de créer un produit végétal ressemblant à s’y méprendre à du bœuf haché cru, qui goûte la viande et qui a de bonnes chances de se ramasser sous peu dans le rayon des viandes de votre épicerie.

Créée en février 2018, Vegeat aura mis un an de recherche avant d’en arriver à ce premier produit.

Son fondateur, François Cardinal, souhaitait faire une différence pour la planète et laisser un monde meilleur à ses enfants.

L’homme de 42 ans a beaucoup voyagé dans le cadre de son travail dans le secteur agroalimentaire, alors qu’il travaillait, entre autres, pour Fleury Michon et St-Hubert.

« J’ai vu une conscience sociale émerger à travers le monde, et moi-même j’ai fait des prises de conscience, surtout après avoir travaillé dans l’industrie de la viande. J’avais à cœur de créer une entreprise qui allait limiter son empreinte écologique et de favoriser le bien-être animal », dit François Cardinal, qui a alors décidé de se lancer dans la création de produits et de fonder Vegeat.