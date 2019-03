Une véritable gifle au Canadien

Alors que bien des amateurs n’avaient pas encore rejoint leurs sièges et qu’à la maison, on n’avait pas encore fini de servir quelques verres de vin, c’était déjà 3 à 0 !

Bang ! Et Crosby y allait d’un départ canon avec un but et deux mentions d’aide. Il allait compléter la soirée avec quatre points.

Il y a eu quelques moments où le Canadien a montré des signes encourageants, mais ç’a été insuffisant parce que Crosby et Evgeni Malkin ont charrié leur formation. Ils ont étalé leur talent et, surtout, ils ont affiché leur leadership.

Non seulement ont-ils fait savoir que cette course pour une qualification aux séries éliminatoires sera marquée par plusieurs obstacles pour le CH, mais que chaque match constituera un défi de taille.

On a cafouillé dans le territoire défensif. On a manqué de cohésion. On a été incapable de réagir face aux attaques répétées des Penguins qui, pourtant, luttaient sans trois défenseurs réguliers : Letang, Dumoulin et Maatta.