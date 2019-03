Volvo limitera la vitesse de ses nouveaux véhicules

Le constructeur automobile suédois Volvo a annoncé lundi qu’il limitera la vitesse maximale de tous ses nouveaux véhicules à 180 km/h.

La nouvelle mesure de sécurité entrera en vigueur à compter de 2020 pour la gamme de voitures 2021.

La compagnie souhaite aussi implanter un mécanisme de contrôle de la vitesse intelligent et de géorepérage (geofencing, en anglais), qui limiterait automatiquement la vitesse d’un véhicule dans une zone à risque, comme une zone scolaire.

«Nous désirons amorcer une conversation à savoir si les constructeurs ont la responsabilité ou le droit d’installer des technologies dans leurs voitures qui transformeraient le comportement des conducteurs», a indiqué le président de Volvo Håkan Samuelsson dans un communiqué.

Cette initiative s’inscrit dans le plan «Vision 2020» du constructeur, qui, à terme, ambitionne de réduire à zéro le nombre de personnes tuées ou grièvement blessées dans ou par une Volvo.

Photo courtoisie, Volvo

«Même si limiter la vitesse ne règle pas tous les problèmes, la mesure est pertinente si elle permet de sauver ne serait-ce qu’une vie», ajoute M. Samuelsson.

Volvo affirme que de modifier le comportement des conducteurs est nécessaire pour accomplir l’objectif fixé par la compagnie et que les technologies en matière de prévention de collisions ont atteint leurs limites.

«Les gens conduisent trop rapidement et adaptent mal leur conduite en fonction des conditions routières, de la circulation et de leurs propres habiletés au volant», a souligné le spécialiste en sécurité automobile de Volvo Jan Ivarsson.

Volvo entend également s’attaquer à d’autres facteurs d’accident dans le futur, notamment l’intoxication et la distraction au volant.

La limite de vitesse de 180 km/h imposée par Volvo sur ses véhicules ne devrait pas avoir d’impact sur les automobilistes canadiens puisque la limite maximale de vitesse sur une autoroute au pays est de 120 km/h. Au Québec, la limite permise plafonne à 100 km/h.