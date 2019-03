5 femmes québécoises entrepreneures qui marquent la mode d’ici

À l’approche de la Journée de la femme, le 8 mars prochain, j’ai voulu rendre hommage aux femmes d’ici qui marquent la mode et qui contribuent à son effervescence! Tout comme l’animatrice Maripier Morin ou encore la blogueuse mode Lolitta Dandoy, ces femmes entrepreneures sont passionnées par les vêtements et le style. Derrière les projecteurs, elles ont pour mission première de faire rayonner les autres femmes, grâce à leur talent.

Voici donc cinq femmes québécoises entrepreneures qui marquent l’industrie de la mode montréalaise.

1. L’atelier B: Le duo féminin de feu d'Anne-Marie et Catherine

Photo courtoisie

Si vous faites un tour dans le Mile-End, faites un arrêt-shopping à l’atelier B, fondé en 2009 par deux designers montréalaises: Anne-Marie et Catherine. Les deux meilleures amies ont créé des collections de vêtements durables et minimalistes, qui sont conçus ici même, à Montréal. De plus, les créatrices ont formé une équipe de girl power, composée de Charlotte, Béatrice et Annik, qui apportent chacune à leur manière leur savoir-faire au sein de l’entreprise. * 5758, boulevard Saint-Laurent, Montréal, ou en ligne https://atelier-b.ca

2. La boutique en ligne Womance: l’audace d’Andréanne Marquis

Photo courtoisie

Se sentir accomplie. C’est ce que propose la boutique en ligne Womance, fondée par Andréanne Marquis. N’ayant jamais travaillé dans l’industrie du commerce au détail et encore moins sur le web, la jeune femme se lance en affaires en 2015. Son site web distribue vêtements et accessoires dénichés partout à travers le monde, et ses divers articles se différencient par les prix abordables, par les tendances, par le confort et par leur accessibilité. Notons que Womance fut partenaire officielle de l’émission Occupation Double, à laquelle elle a déjà été candidate. * https://womance.ca

3. Le conte de fées derrière 1861: Castle Ho

Photo courtoisie

Prédestinée avec un prénom comme Castle, (qui veut dire château en anglais), l’histoire de la femme d’affaires Castle Ho est un véritable conte de fées. Après des études à Montréal en mode, elle ouvre sa première boutique sur la rue Sainte-Catherine au 1861, question de ressusciter l’élégance victorienne, avec une panoplie complète de robes et d’accessoires féminins, élégants et classiques. Puis, en 2012, elle ouvre une autre boutique jumelle sur le boulevard Saint-Laurent. On assiste ensuite à l’ouverture de deux autres adresses: la boutique Petite Garçonne et celle du Boudoir 1861. L’histoire ne se termine pas, car le magasinage en ligne connaît également un réel succès. * 3670 et 3668, Boulevard Saint-Laurent; 1861, rue Sainte-Catherine; Boutique en ligne https://1861.ca

4. Pionnière des locations de robes: Sarra Ghribi

Photo courtoisie

D'origine parisienne et Montréalaise d’adoption, Sarra Ghribi a une idée de génie lorsqu’elle arrive au pays. Elle décide de concrétiser un rêve en lançant un service de location de robes de soirée, et c’est ainsi que Loue 1 Robe est née. Cela fait déjà 5 ans que Sarra habille tous les types de femmes pour toutes les occasions. On y trouve une sélection de plus de 700 robes griffées de grands designers, allant de taille 0 à la taille 20, dans toutes les braguettes de prix. De plus, elle s’associe cette année avec la maison Marie Saint Pierre, Dicarlo Couture et Rush by Claudette Floyd. Les hommes sont également bien servis avec le service de location Loue 1 Tux. * Sur rendez-vous seulement au 65, rue Sherbrooke Est

5. Haute couture montréalaise: Valdine Behenka Lucien

Photo courtoisie

Fille de couturier, Valdine Behenka Lucien habillait ses poupées avec les retailles de son père, lorsqu’elle était enfant. C’est donc avec ambition et détermination qu’elle suit les traces de ce dernier, dans l’industrie de la mode. En 2010, Vala Bella voit donc le jour et sa première collection fait fureur! Elle propose principalement des robes sur-mesure de gala, de soirées et de mariages, et la petite entreprise montréalaise vous offre la possibilité d’essayages à domicile! * 10225, rue Papineau ou au https://www.valabella.com