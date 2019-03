HÉBERT, Hervé



À Ste-Thérèse, le 25 février 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Hervé Hébert, demeurant à Bois-des-Filion.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Lise Viens, son fils Stéphane (Geneviève), ses petits-enfants Dylan et Liam, ses soeurs Jacqueline et Rita, son beau-frère Claude (Francine), neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 9 mars 2019 à 11h en la paroisse Saint-Luc, 388 Boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, Qc, J6Z 1H6. La famille sera présente à l'église dès 9h30 pour recevoir les condoléances.