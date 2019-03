PRINCE, Gilles



À Pointe-Claire, le 1 mars 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé Gilles Prince.Il laisse dans le deuil sa fille Valérie Prince épouse de Jean-Sébastien Gagné, ses petites-filles tant adorées Sofia Gagné et Emma Gagné ainsi que ses frères et soeurs et ses nombreux amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 9 mars 2019 de 13h à 17h à :500, AVENUE DU GOLF,LA PRAIRIE, QC J5R 0A5Une cérémonie privée pour la famille immédiate et les amis proches se tiendra à 17h30.