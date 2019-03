LALONDE, Jean-Paul



De Saint-Placide, est décédé paisiblement entouré des membres de sa famille, à Deux-Montagnes, à l'âge de 89 ans, M. Jean-Paul Lalonde, époux de feu Georgette Brisebois.Il laisse dans le deuil ses quatre enfants: Mireille, Evelyn, Christian et Marjolaine, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Lise et Rita, son frère Yvon, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 mars de 16h à 21h à la281, Montée Saint-VincentSaint-Placide, QC J0V 2B0Une liturgie de la Parole y sera célébrée ce même jour à 21h.(450) 473-5934