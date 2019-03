10 cabanes à sucre à proximité de Montréal pour combler toutes vos envies de sirop

En collaboration avec

Quand le printemps arrive, on se met tous à rêver de la petite nappe à carreaux de la cabane à sucre. Mais avec de nombreuses érablières répandues sur tout le territoire québécois et tout autant de menus locaux délicieux, il devient parfois difficile de choisir où s’attabler.

La Montérégie compte une tonne de cabanes à sucre rustiques et modernes à deux pas de Montréal. Voici dix établissements à visiter pendant le temps des sucres pour une escapade mémorable!

1. Sucrerie de la Montagne

Tapie au cœur d’une forêt d’érables centenaire, la Sucrerie de la Montagne comblera toutes vos envies d’excursions campagnardes. Après avoir englouti leur menu traditionnel québécois, vous pourrez pousser la note avec les chansonniers, faire un tour de charrette tirée par des chevaux et même effectuer vos emplettes au magasin général adjacent à la cabane.

Si vous avez trop mangé, installez-vous dans l’une des quatre maisonnettes rustiques construites à même le site: vous pourrez y passer une nuit «comme dans le temps»!

300, chemin Saint-Georges, Rigaud

2. Sucrerie des Gallant

Le pavillon en bois rond de la Sucrerie des Gallant a été échafaudé à partir des arbres tombés lors de la crise du verglas de 1998. On y offre un menu classique de cabane à sucre (jambon, fèves au lard, tire sur neige...).

Juste à côté, l’auberge adjacente 4 étoiles inclut plusieurs chambres ultra-confortables, des spas et un bistro pour prolonger l’expérience en Montérégie. Vous pouvez même emmener votre ami à quatre pattes puisque les chiens sont acceptés sur le terrain!

1171, chemin Saint-Henri, Sainte-Marthe

3. Cabane à sucre Handfield

La Cabane à sucre Handfield entremêle tradition et modernité. L’espace est serti de bois de grange, de vieux bancs d’église et d’attelages de chevaux. Les assiettes combleront les fines bouches avec leurs omelettes minute et leurs saucisses de porc à l’érable noyées dans le vrai sirop. Un menu végétarien et sans gluten est également disponible sur demande.

555, rue Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu

4. Érablière La Goudrelle

L’Érablière La Goudrelle est l’endroit tout indiqué pour occuper les enfants turbulents. Tous les week-ends, on peut profiter d’un carrousel de poneys, d’un service de maquillage pour petits, de balades en carriole et d’un parc d’hébertisme. De quoi se divertir toute la journée!

136, chemin du Sous-Bois, Mont-Saint-Grégoire

5. Cabane à sucre Hillspring

Si vous ne voulez pas vous casser la tête, dirigez-vous vers la Cabane à sucre Hillspring. À seulement une heure de Montréal, cette destination sucrée charme par son menu classique, son ambiance familiale et sa mini-ferme!

1019, route 202, Franklin

6. Érablière Charbonneau

Évitez de vous endormir après le repas copieux en profitant des nombreuses activités plein air offertes sur le domaine de l’Érablière Charbonneau. Comme le mont Saint-Grégoire est juste à côté de l’établissement, vous pourrez profiter de ses nombreux sentiers de randonnée et de raquette pour digérer un peu!

45, chemin du Sous-Bois, Mont-Saint-Grégoire

7. Pavillon du Verger, Verger Ivanhoé Faille

Durant les saisons chaudes, le Verger Ivanhoé Faille permet l’autocueillette de bleuets et de pommes sur son vaste terrain. Au printemps, les avides de sucre s’y rendent plutôt pour engloutir des tonnes de crêpes et profiter des quelque 30 km de sentiers de ski de fond.

2232, montée Brooks, Franklin

8. Maison amérindienne de l'érable

La Maison amérindienne de l'érable permet d'aller à la rencontre des cultures autochtones dans une ambiance décontractée. Le menu du temps des sucres comprend notamment de la banique, un pain traditionnel améridien, une salade iroquoise aux herbes de montagne et des infusions des bois.

510, Montée des Trente, Mont-Saint-Hilaire

9. Cabane à sucre signée Vignoble du Ruisseau

Située à la limite des Cantons-de-l’Est, cette toute nouvelle destination sucrée écoresponsable a pensé toutes ses installations afin de réduire son impact environnemental. On y déguste un repas trois ou six services avec vue sur le mont Sutton.

4500, chemin Strobl, Dunham

10. La Cabane du Coureur

La Cabane du Coureur propose deux menus : un très traditionnel et un gastronomique. Celui-là est plutôt aventurier et comprend notamment des blinis au saumon fumé, un cassoulet à la bière d'érable et de la barbe à papa maison.Tentant!

158, Rang des Soixante, Saint-Marc-sur-Richelieu

Gardez votre estomac heureux et votre taux de sucre élevé sans devoir parcourir toute la province grâce aux nombreuses cabanes à sucre de la Montérégie!