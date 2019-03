À genoux devant la pierre tombale

Carey Price gagne plus de 10 millions par année. Shea Weber se promène dans les mêmes eaux. Ce sont des hommes de 30 ans qui doivent avoir une bonne dose de maturité. Donc, ils doivent comprendre...

D’autres, plus jeunes, gagnent déjà leurs millions et dans certains cas se retrouvent même candidats pour le trophée Ted-Lindsay.

Combien d’entre eux se posent la question : Pourquoi donc est-ce l’Association des joueurs et ses membres qui décernent ce trophée ? Autrement dit, qu’a donc fait ce bonhomme à la voix rocailleuse pour mériter pareil honneur ? Est-ce une patente inutile comme le trophée Lady Byng ? C’était qui Lady Bing pour mériter d’avoir un trophée en son nom ? Une danseuse de Chez Parée ?

Courage héroïque

Ted Lindsay est mort hier. Il avait 93 ans. L’ancien ailier gauche des Red Wings de Detroit est au Temple de la renommée. Il a déjà gagné le championnat des pointeurs de la ligue en jouant à gauche de Sid Abel et Gordie Howe.

Dans le temps, les joueurs formaient des trios qui restaient stables pendant des saisons. On pouvait les baptiser. À Montréal, on avait droit à la « Punch Line » avec Maurice Richard, Elmer Lach et Toe Blake, remplacé par la suite par Bert Olmstead. À Boston, c’était la « Uke Line » avec Vic Stasiuk, Bronco Horvath et John Bucyk. À Buffalo, c’était la « French Connection » et à Montréal, pour les méchantes langues, la

« Donut Line ». Guy Lafleur, Pete Mahovlich et Steve Shutt. Le trou du beignet étant le numéro 20.

Mais ce n’est pas pour la « Production Line » ni pour ses exploits sur la patinoire que le syndicat des joueurs offre le trophée Ted-Lindsay au meilleur joueur de la Ligue nationale choisi par les membres de l’AJLNH.

C’est pour le courage héroïque que Lindsay a montré en se battant pour essayer de fonder le premier syndicat des joueurs.

Quand, en 1957, lui et Doug Harvey, du Canadien, se sont tenus debout pour tenter de protéger un peu leurs confrères joueurs.

Et que les Maurice Richard, Jean Béliveau, Gordie Howe et compagnie ont baissé la tête et refusé d’emboîter le pas.

Banni à Chicago

Les joueurs de la Ligue nationale n’ont pas la moindre petite idée de ce qu’ils doivent à Lindsay, Harvey et Dollard Saint-Laurent, l’ancien défenseur du Canadien.

Les grands de l’époque, les Howe, Rollins, Geoffrion, Harvey, Bower, Gatzby et compagnie gagnaient des écales de pinottes. Même pas la pinotte. Pas de fonds de pension, pas d’assurance collective à une époque où le système de santé n’était pas encore implanté au Canada. N’importe quel propriétaire pouvait les renvoyer dans le fin fond de l’Ouest canadien au moindre caprice.

En plus, les joueurs étaient tellement terrorisés par les propriétaires que même les plus grands ont eu peur d’appuyer Lindsay et

Harvey. Jean Béliveau se trouvait trop jeune, le « Rocket » haïssait tellement Lindsay qu’il ne voulait pas le voir en peinture, encore moins dans un syndicat, Gordie Howe a écouté sa femme Colleen et n’a pas voulu froisser ses patrons, et Bernard Geoffrion était trop anxieux pour faire front commun. C’était partout pareil dans toutes les équipes.

Les propriétaires des Red Wings et du Canadien ont réagi en bannissant leurs super étoiles dans des clubs faibles. Doug Harvey s’est retrouvé avec les Rangers de New York et Lindsay dans la Sibérie de la LNH, les Blackhawks de Chicago.

Trois ans plus tard, les Hawks gagnaient la coupe Stanley. Ted Lindsay avait pris sa retraite quelques mois auparavant, mais il avait eu le temps de leur montrer à gagner. D’ailleurs, à sa dernière saison, il avait passé 91 minutes au banc des pénalités.

Des millions en fleurs

Mais la graine semée par Lindsay n’est pas morte. Elle a fini par pousser. Quelques années plus tard, grâce à Bobby Orr et Alan Eagleson, les propriétaires acceptaient l’existence d’une association.

Malheureusement, Eagleson a trahi les joueurs, ses clients, et les Lafleur, Cournoyer, Orr et même Bobby Hull n’ont jamais gagné l’argent qu’ils auraient dû toucher.

En 2019, c’est fait. Les joueurs recueillent de beaux bouquets de millions pour leur talent et leurs efforts. C’est bien correct, ce sont eux qui marquent les buts et se retrouvent à l’hôpital. Ils sont le produit qu’on vous vend. Ça n’empêche pas les Geoff Molson d’empiler « leurs » millions. Tant que le sucker de partisan va continuer à payer 325 $ pour un billet, la roue va tourner.

Merci Ted Lindsay ! Tous les joueurs de la ligue devraient s’agenouiller devant sa pierre tombale. Leur héros, c’est cet homme rugueux comme du papier sablé...

David Lemieux bloqué par Canelo Alvarez

Cinquo de mayo, 5 de mai, c’est une des grandes fêtes du Mexique. C’est aussi le festival de boxe très spectaculaire de Las Vegas. Chaque Cinquo produit son grand combat et sa folie.

Cette année, c’est Canelo Alvarez qui sera encore la vedette en finale de la soirée du 4 mai. Il va se battre contre David Jacobs pour le titre 160 livres de la WBA et du WBC. Normalement, ça devrait être David Lemieux qui ferait la demi-finale en affrontant pour un titre de champion du monde de la WBA, 168 livres, le premier aspirant John Ryder.

Tout allait bien, les négos se passaient bien. En se battant à 160 livres, Canelo Alvarez abandonnait son titre à 168 et David avait une chance inespérée de mettre le grappin sur la ceinture.

Mais voilà que Canelo veut garder sa ceinture à 168 livres même s’il se bat pour un titre à 160. Vous pensiez que la WBA se tiendrait debout ?

Elle s’est étendue de tout son long. Il y avait déjà trois champions du monde des 168 livres, un « world », un « super » et un « gold », voilà qu’on va tenter de présenter un combat pour le titre intérimaire. C’est ce que Golden Boy Promotions et Camille Estephan tentent de négocier présentement.

« Et je suis très optimiste », a précisé Estephan hier.

Parfait, dans ce cas-là...