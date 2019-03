Affaire SNC-Lavalin: il n’y aura pas d’autres démissions, assure un ministre libéral

Le ministre fédéral de l’Infrastructure et des collectivités François-Philippe Champagne a «la conviction» qu’il n’y aura pas d’autres démissions au sein du gouvernement de Justin Trudeau, dans la foulée de l’affaire SNC-Lavalin.

En direct sur QUB radio mardi matin, M. Champagne s’est dit «déçu» par la démission la veille de la présidente du Conseil du Trésor Jane Philpott .

«Je respecte sa décision, a insisté l’élu libéral en entrevue avec Jonathan Trudeau à l’émission Dutrizac de 6 à 9. Mais j’aurais pensé peut-être qu’elle aurait pu attendre de voir les autres témoignages pour comprendre un peu ce qui s’est passé.»

«Je me dis “attendons d’avoir entendu les autres versions des faits”, a-t-il ajouté. Rarement, il y a seulement une version des faits quand on est en matière de justice. Écoutons les autres témoins et on se fera une idée. Moi je veux aller au fond des choses comme tout le monde.»

VOYEZ l’entrevue de François-Philippe Champagne à Dutrizac de 6 à 9:

Rappelons que lundi matin, Mme Philpott a claqué la porte du gouvernement de Justin Trudeau. Elle a dit avoir de «graves inquiétudes» à la suite de «témoignages indiquant que des politiciens ou des responsables auraient fait pression sur l’ex-procureure générale du Canada [Jody Wilson-Raybould] afin qu’elle intervienne dans la poursuite criminelle contre SNC-Lavalin».