Andrew Scheer sur le dos de SNC-Lavalin

Qu’Andrew Scheer ne lève pas le petit doigt pour aider la nouvelle direction de SNC-Lavalin à sauver la multinationale québécoise et ses 9000 emplois au Canada, je trouve cela inconcevable.

Comment ça ? Il faut savoir que le chef conservateur et ses députés avaient, en juin dernier, voté contre l’adoption de la loi fédérale (parrainée par Bill Morneau) qui encadre les nouveaux accords financiers de réparation que les entreprises canadiennes aux prises avec des accusations de fraude et de corruption peuvent conclure avec le SPPC. Ce genre d’entente à l’amiable permet aux entreprises d’éviter un procès criminel et ses lourdes conséquences. Car si l’entreprise poursuivie est déclarée coupable, il lui sera interdit de décrocher au Canada des contrats publics pendant 10 ans.