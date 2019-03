C’est terminé pour la famille O’Hara

Malgré des auditoires hebdomadaires dépassant le million de téléspectateurs, le téléroman O’ se terminera le 26 mars.

TVA a confirmé, mardi, les rumeurs qui couraient depuis quelque temps. L’actuelle huitième saison sera bel et bien la dernière. O’ était en ondes depuis le 24 janvier 2012.

« Les auteurs savaient que cette saison était pour être la dernière. Il se s’agit pas d’une fin abrupte et inattendu », a indiqué, Suzane Landry, directrice principale, chaînes et programmation chez Groupe TVA.

« On n’arrête pas parce que ça ne va plus. On termine dans le succès et nous en sommes très fiers », a-t-elle ajouté, lors d’un entretien.

Suzane Landry précise que toutes les intrigues en cours, concernant les membres du clan O’Hara, se fermeront.

« Les histoires de chacun vont être résolues. Il ne restera rien d’inachevé », a-t-elle fait remarquer.

La directrice principale, chaînes et programmation chez Groupe TVA explique que la trame dramatique des différents personnages arrive, au bout de huit ans, à leur conclusion.

« C’est intéressant d’écrire une série avec autant d’années et d’arriver à la fin avec le même succès du départ. Et ça, c’est un tour de force des auteurs, des réalisateurs et de la production. C’est une belle vie et c’est un grand succès. », a-t-elle mentionné.

O’ est la série de fiction la plus écoutée le mardi soir après District 31 et Unité 9. Un total de 769 000 téléspectateurs ont regardé en direct ou en différé, le jour même, l’épisode du 26 février dernier.

« O’ a été un succès instantané du premier jour jusqu’à aujourd’hui avec des auditoires de plus d’un million », a-t-elle indiqué, confirmant que TVA travaillait sur un autre projet avec les auteurs de O’.

Retour de Fugueuse

Avec la fin de la première saison de Victor Lessard, le 13 mars, TVA a décidé de diffuser à nouveau la série Fugueuse.

La série de dix épisodes, qui raconte l’enfer d’une adolescente dans un réseau de prostitution, fera un retour le 20 mars à 21h.

Fugueuse, qui met en vedette Ludivine Reding, Claude Legault, Lynda Johnson, Laurence Latreille et Jean-François Ruel, a été diffusée en janvier 2018.

La série écrite par Michelle Allen avait été suivie par une moyenne hebdomadaire de 1 606 000 téléspectateurs à l’hiver 2018. Elle avait dépassé Unité 9, en terme d’auditoire, lors des cinq derniers épisodes de la saison.

Le succès de Fugueuse, qui devait être une série unique et fermée, a amené TVA à autoriser l’écriture d’une deuxième saison.

Ludivine Reding sera à nouveau le personnage central de ce nouveau chapitre et aucun détail n’a été divulgué concernant la nouvelle intrigue qui sera en place.

L’autrice Michelle Allen a trouvé le filon pour cette prochaine saison et elle est actuellement en écriture.

Suzane Landry a fait savoir, mardi, qu’il n’y avait toujours pas de date de tournage ou de diffusion prévue pour Fugueuse II.