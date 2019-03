Déneigement à Montréal et Québec: QS demande de rapatrier les contrats du privé

QUÉBEC | Québec solidaire demande au gouvernement Legault de rapatrier sous son giron l’ensemble des contrats de déneigement confiés au privé à Montréal et Québec.

Selon le député de Rosemont, Vincent Marissal, les récentes révélations entourant la gestion du déneigement par des opérateurs privés prouvent que ces derniers offrent un service de «moins bonne qualité et mettent la population en danger».

Un reportage publié lundi par Tabloïd révèle qu’il n’est pas nécessaire d’avoir ni expérience ni formation pour conduire un véhicule de déneigement. Qui plus est, l’encadrement des heures de travail est déficient, voire inexistant, indique le reportage. En effet, le journaliste qui s’est glissé dans la peau d’un déneigeur a travaillé pas moins de 32 heures en deux jours.

«Résultat: on pousse les déneigeurs jusqu'à l'épuisement et on crée des situations carrément dangereuses pour la population», a expliqué M. Marissal, par communiqué.

«Il est temps de rectifier le tir avant que d'autres incidents évitables ne se produisent. Le déneigement des routes est un service essentiel: le confier au secteur public est la seule façon de nous assurer que le travail est bien fait et que les normes de sécurité passent avant les profits», a fait savoir M. Marissal.