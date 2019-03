Des milliers de personnes font la file sous la pluie pour tenter de venir en aide à un enfant malade

Un nombre record de personnes a attendu plusieurs heures sous la pluie froide pour savoir s’ils étaient compatibles afin de faire un don de cellules souches à un jeune garçon atteint de la Leucémie aiguë lymphoblastique (LAL).

Oscar Saxelby-Lee, de Worcester au Royaume-Uni, a inspiré 4 855 bons samaritains à se rendre à un test de compatibilité samedi matin afin de déterminer si ces derniers pourraient devenir donneurs.

Selon ses médecins, il serait nécessaire de trouver un donneur d’ici trois mois pour pouvoir sauver l’enfant de cinq ans.

Il a déjà eu recours à des traitements de chimiothérapie depuis qu’il a reçu son diagnostic en décembre, mais un traitement plus agressif serait essentiel pour guérir le garçon.

La famille d’Oscar participe maintenant, bien malgré elle, à une course contre la montre pour trouver le bon donneur.

Les Saxelby-Lee ont reçu une énorme dose d’amour et de soutien après que des nouvelles du diagnostic inquiétant ont commencé à circuler dans les médias locaux.

DKMS, l’oeuvre caritative qui organise les tests de compatibilité, a affirmé que le record précédent de gens passant un test dans un seul événement était de 2 200 personnes.

La LAL est une forme de cancer rare et agressive qui prend naissance dans les cellules souches du sang.

Parmi les 4 types principaux de leucémies qui se manifestent chez l’adulte, la LAL est le type le moins courant.

C’est toutefois la leucémie la plus fréquemment diagnostiquée chez les jeunes enfants et elle affecte plus souvent les garçons que les filles.

Si vous êtes interessé à devenir donneur de cellules souches, vous pouvez trouver comment ici.