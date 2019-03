Des vedettes à découvrir sur grand écran

Netflix se lance aussi dans le marché des biopics en proposant dans quelques semaines le film The Dirt, qui racontera l’ascension du groupe glam rock américain Mötley Crüe, dans les années 1980. La distribution du film comprend notamment Machine Gun Kelly dans le rôle du batteur Tommy Lee et Iwan Rheon (Game of Thrones) sous les traits du guitariste Mick Mars. The Dirt sera diffusé sur Netflix à compter du 22 mars.

Une recette éprouvée

Ce n’est pas un hasard si les drames biographiques musicaux cartonnent au box-office. Le succès de ces films repose sur une formule gagnante qui a fait ses preuves à maintes reprises, autant à Hollywood qu’en France ou au Québec.

« Ce sont des films qui ne sont pas simples à produire, mais qui représentent généralement une valeur sûre au box-office»­­­, souligne le producteur québécois Christian Larouche, qui a produit notamment le drame biographique Gerry, sur la vie du rocker Gerry Boulet.

«En tant que spectateur, je crois qu’on aime tous voir ce genre de film. Personnellement, j’ai adoré Bohemian Rhapsody et j’attends avec impatience le film sur la vie d’Elton John. Et je pense que je ne suis pas le seul, dit-il. Les gens ont le goût de voir ce genre de film parce qu’ils aiment la nostalgie qui vient avec, qu’ils aiment découvrir la vie de ces vedettes musicales et qu’ils aiment réentendre leurs chansons.»

«Quand on regarde un film comme Bohemian Rhapsody, on se fait divertir avec l’histoire, mais aussi avec la musique de Queen. Et avec les chaînes stéréo de grande qualité qu’on trouve aujourd’hui dans les salles de cinéma, c’est particulièrement le fun de redécouvrir les chansons de ces artistes. »

Un bel avantage

Selon la productrice Denise Robert, qui a produit Ma vie en Cinémascope (sur la vie d’Alys Robi) en 2004, les drames biographiques musicaux jouissent d’un autre avantage non négligeable au box-office : ils sont très populaires auprès d’un public plus âgé qui se déplace moins souvent que les jeunes pour aller au cinéma.

« C’est un genre qui plaît à un public très large, observe-t-elle. Les gens plus âgés aiment voir ces films qui leur permettent de retrouver des artistes qui ont marqué leur jeunesse. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ont découvert qui était Queen grâce à Bohemian Rhapsody et je suis sûre qu’on va voir le même phénomène avec Elton John. »

Au cours des dernières années, Hollywood a eu du succès en portant à l’écran les vies de plusieurs vedettes musicales, dont Ray Charles (Ray), Johnny Cash (Walk The Line), Jimi Hendrix (Jimi : All is By My Side) ou James Brown (Get On Up).

Mais la formule a aussi été payante avec des artistes français et québécois :