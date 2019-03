LECLERC, Pierrette



À Montréal , le 27 février 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée Madame Pierrette Leclerc.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Annie (Hélène), Patricia (Gilles), Julie (Mario), ses petits- enfants: Gabriel, Anthony, Félix, Juliette, Olivier et Antoine; ses frères: André (Aurora), Benoit (Martine) et sa belle-soeur Lise ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances et rendra un dernier hommage le vendredi 8 mars 2019 de 17h00 à 21h00 au complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel de l'Institut de Cardiologie de Montréal pour son soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur serait apprécié en la mémoire de Pierrette Leclerc.