SARRAZIN, Luce

(née Desjardins)



De Sainte-Thérèse, le 23 février 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Luce Desjardins, épouse de feu Armand Sarrazin.Elle laisse dans le deuil ses filles Renée (Robert) et Mireille, ses petites-filles Émilie (Alexandre) et Laurence ainsi que son arrière-petite-fille Maeva.Elle laisse également ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 10 mars de 13h à 17h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même dimanche à 17h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.