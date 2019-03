«Halo Infinite» sera un «reboot spirituel»

Après près de 20 ans d’existence, la prochaine déclinaison de l’univers «Halo» se présentera comme un reboot sans vraiment en être un.

C’est ce qu’a expliqué Bonnie Ross, la directrice du studio 343 Industries de Microsoft.

Lors d’un récent entretien avec le magazine IGN, Bonnie Ross a donc dévoilé un aspect important du projet «Halo Infinite» qui n’a pas encore de date de sortie, et qui n’est pas encore associé à de plateformes précises.

Le titre avait été présenté grâce à une bande-annonce diffusé pendant la keynote d’Xbox de Microsoft lors du dernier Salon Electronic Entertainment Expo, en juin 2018.

Bonnie Ross est revenue sur cette vidéo lors de son entretien en précisant que celui-ci montrait vraiment ce que ce titre signifiait pour son studio, n’hésitant pas à évoquer l’introspection nécessaire suite aux deux moutures précédentes de la franchise reçues frileusement.

Et de préciser les sujets de la bande-annonce qui selon elle parle «d’espoir, d’émerveillement, d’héroïsme et d’humanité, de communauté, et de rassembler la communauté. C’est ce que montre ce trailer, et c’est ce que nous voulons faire.»